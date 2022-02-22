Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт, бывший разведчик Яков Кедми.

Аналитик считает, что если огонь со стороны Украины прекратится, то нужно смотреть, как будут развиваться события. Но, по его мнению, они вряд ли выдержат.

А если огонь со стороны ВСУ не прекратится, то тогда вопрос, как быстро и эффективно всё будет остановлено, заметил Кедми. Но после принятого Путиным решения в Донбассе будет тихо, а если будет тихо там, то будет тихо и на Украине, заявил политолог.

При этом, по его словам, совершенно ясно, что прекращение огня означает внутренние изменения на Украине.

"Единственное, что после вчерашнего можно провести как бы торжественные похороны Минских соглашений", — заключил Кедми.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин предположил, какие последствия ждут Россию после признания ЛДНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен