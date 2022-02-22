Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина

Последней каплей, которая переполнила чашу терпения Владимира Путина и заставила его принять окончательное решение по вопросу признания ЛНР и ДНР, стала усмешка канцлера Германии. Такое мнение высказал немецкий политолог, журналист Александр Сосновский. Очевидно, что под "усмешкой" он имел в виду слова Олафа Шольца, сказанные им о геноциде на Донбассе.

"Уверен, что усмешка Шольца стала той каплей, которая переполнила чашу терпения Путина. Одно слово может изменить ход истории", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

С автором поста согласились и подписчики. В комментариях они высказали, что думают по этому поводу.

"Просто стало понятно за кого нас там принимают. Они не считают нас за людей. Оттого им и смешно. И договариваться с ними дальше смысла нет", — заметил Олег.

"Интересно, немцы осознали, что их канцлер одним словом обрушил российско-немецкие отношения? И сам он понял, что натворил?" — спросил Аник.

"Да, пусть все немцы об этом узнают! Что это разозлило не только Путина, но и всех русских", — согласился АРК.

"Думаю, это комплекс событий, но Шольц внёс значимую лепту в принятое решение", — высказал мнение Александр.

"Но вообще — эта усмешка и его слова были скотством. Они вообще не думают, прежде чем говорить? Деградация?" — возмутилась Ольга.

"Последней каплей были аплодисменты Зеленскому на Мюнхенской конференции!!!" -заключила Наталья.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен