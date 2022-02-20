Политолог сделал прогноз, когда решится судьба Зеленского и Украины

Обстрелы ВСУ Донецка, Луганска и населённых пунктов продолжаются. Войска народных республик отвечают, однако пока нет движения через линию фронта. И именно это сейчас грань мира и войны, как это не выглядит парадоксальным. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что рубикон здесь такой: решится Владимир Зеленский отдать приказ идти в атаку или нет. Именно это, а не обстрелы, которые стали обыденностью в Донбассе последние 8 лет, станет решающим моментом, после которого выяснится судьба Украины и самого Зеленского, заметил аналитик.

По его мнению, произойдёт это уже в ближайшие несколько дней.

"Прогноз: до 24-го (февраля — прим. ред.) будут стрелять, 22-го примут решения в Москве и потом после 24-го — перемены. Между 22-м и 24-м решится судьба Зеленского и Украины", — сделал предположение политолог.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец изложил три версии, что может означать возникшая в действиях ВСУ странная пауза.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен