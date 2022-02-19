Баранец объяснил, о чём может говорить наступившая в Донбассе странная пауза

В Донбассе в субботу после двух суток интенсивных обстрелов со стороны ВСУ возникла какая-то непонятная пауза: обстрелы и теракты есть, но продолжения нет. С чем это может быть связано, и каким может быть дальнейшее развитие ситуации? Свои версии озвучил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

По его мнению, это может указывать на то, что, скорее всего, Запад начал вести какие-то закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. И здесь могут быть две версии, заметил аналитик, сославшись на свои источники.

"Либо Запад на что-то указал Зеленскому и его камарилье, либо идёт перегруппировка сил. А почему? Если те планы наступления, которые разоблачила разведка Донецкой республики, окажутся подлинными, то это действительно вызовет в руководстве вооружённых сил Украины необходимость перекраивать эти планы. Потому что, понятно прекрасно, если планы наступления известны, значит, реализации этих планов будут стараться помешать ополченцы Донецкой и Луганской областей", — высказал версию Баранец.

Он добавил, что есть ещё и третье предположение. Возможно, в Киеве не ждали, что реакция населения и руководства ЛНР и ДНР будут такими решительными по направлению беженцев в Россию.

И что бы там не заявляли западные пропагандисты, но потоки беженцев заставляют сильно задуматься даже самых ярых противников России и сторонников Украины, заметил журналист в эфире стрима на YouTube-канале Соловьёв LIVE.

По его мнению, в этом случае Донбасс оказывается слишком очевидной жертвой, чтобы мировое сообщество это даже сквозь зубы не признало.

Ранее политолог Марат Баширов назвал эвакуацию беженцев в Ростовскую область "красивым ходом" России, который делает Украину убийцей собственного населения в глазах Запада.

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