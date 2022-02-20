Столтенберг: Россия готовится к вторжению на Украину

Россия готовится напасть на Украину. Об этом сообщил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает "РЕН ТВ".

"Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение", — заявил он.

19 февраля пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко сообщила о том, что сотрудники представительства организации на Украине переводятся из Киева во Львов и Брюссель.

Гениальные военные стратеги Запада, которые написали десятки планов вторжения России на Украину, могут их выбросить. Поскольку если Россия применит силу, то она сделает это с Чёрного моря. Почему, объяснил израильский военный эксперт, общественный деятель Яков Кедми.

По его мнению, в случае наступления Россия использует морскую пехоту на Чёрном море, потому что там нет украинских войск. И тогда вся оборона рухнет в первые пять часов, так как против этого ничего сделать нельзя.

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