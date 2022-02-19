Ксения Собчак высмеяла украинского журналиста Гордона после обращения к Путину

Ксения Собчак высмеяла украинского журналиста Дмитрия Гордона после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ведущая на своём YouTube-канале показала фрагменты из видеоролика Гордона, в котором тот рассказывает о памятных для него киевскихмместах, и спародировала их, рассказав о своей жизни в Москве.

В число памятных мест для Собчак вошли Ленинградский вокзал, Дягилево и МХТ им. Чехова.

В конце видео Ксения обратилась к украинскому журналисту, который говорил о возможном вторжении РФ на Украину. Собчак отмечает, что конфликт предвещают панические заголовки в новостных лентах Запада, и добавила, что Гордон обращением поддерживает раздуваемую истерию.

"Рынок у нас легкомысленный, ориентируется даже на слухи. Чем агрессивнее предсказания о войне, тем активнее споры, игры на бирже, тем ниже курс рубля и акции, тем выше цены", — подытожила журналистка.

Также Собчак попросила Гордона "не спешить брать оператора на прогулку по прекрасному Киеву" после каждого слуха.

"Украине желаю мира, а вам поменьше советского гражданского пафоса", — говорит Собчак.

Обращение Гордона опубликовано на YouTube-канале 13 февраля. В нем журналист из Украины показал разные памятные места в Киеве, а также призвал Владимира Зеленского обратиться к нации.

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