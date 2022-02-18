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Автор Елена Былкина

Собчак погавкала с сыном Платоном в защиту феминисток

Шоу-бизнес

Ксения Собчак облаяла тех, кто нападает на феминисток. Журналистка привлекла на свою сторону шестилетнего сына Платона, который с удовольствием погавкал с мамой в камеру.

Собчак погавкала с сыном Платоном в защиту феминисток

Собчак решила необычным образом поддержать флешмоб в защиту женщин. Ксения Анатольевна опубликовала видео, где она с сыном исполняет песню "Who Let The Dogs Out". В припеве композиции Ксения с Платоном радостно гавкают в камеру.

Таким образом звезда ТВ и интернета решила ответить тем, кто заявляет, что феминистки как правило не замужем и не имеют детей. Своим примером Собчак наглядно доказывает обратное.

"Ну давайте им покажем! Пусть посмотрят!" — написала знаменитость под видео.

При этом Ксения подчеркнула, что женщины не обязаны выходить замуж и рожать детей, если они этого не желают.

Не все подписчики Собчак оценили её самодеятельный семейный концерт.

"Контент, который мы заслужили!";

"Вот интересно, много бы нашлось феминисток на Титанике, когда первыми сажали на лодки женщин, навряд ли кто-то бы оскорбился";

"А кто-нибудь пошёл бы воевать за право не выходить замуж? Я б пошла", — писали фолловеры под постом Собчак.

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Автор: Елена Былкина
Темы ксения собчак
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