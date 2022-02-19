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Автор Дмитрий Плотников

Из-за появления в Сирии "убийц авианосцев" НАТО выводит оттуда корабли

Политика

Переброска на авиационную базу Хмеймим в Сирию дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 и истребителей МиГ-31К, являющимися носителями гиперзвуковых "Кинжалов", вызвало серьезный страх у членов НАТО.

Из-за появления в Сирии "убийц авианосцев" НАТО выводит оттуда корабли

Страны военно-политического блока, пославшие в Средиземное море боевые корабли, уже приказали на их экстренное бегство из акватории.

Истребители МиГ-31К спустя час после приземления оснастили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". А бомбардировщики Ту-22М3 имеют противокорабельные сверхзвуковые ракеты Х-32, которые еще называют "убийцами авианосцев". Всё это грозное оружие заставило Североатлантический альянс значительно сократить группировку в Средиземноморье.

Накануне через Гибралтар на выход из Средиземного моря прошли эсминец УРО USS Roosevelt (США) и еще несколько кораблей стран Альянса. Раньше через пролив спешно вышел штабной корабль США USS Mount Whitney. По поводу сокращения сил в регионе никаких комментариев пока ни США, ни НАТО не даёт. Однако подобные действия военных Североатлантического Блока уже наблюдали, лишь только на горизонте появлялись наши бомбардировщики Ту-22М3.

Очевидно, что Запад не желает на своей шкуре ощущать, как Россия будет отрабатывать ракетные удары по боевым кораблям. Также в НАТО отлично понимают, что любая провокация против ВМФ России приведёт к мгновенному ответу. Который будет плачевен для Альянса...

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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