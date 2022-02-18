РФ пошла на "последний ультиматум" США и НАТО

Россия вручила послу США Джону Салливану официальный ответ на заявление американцев по поводу предложений Кремля по безопасности.

Никаких войн при этом Россия вести не собирается, и уж тем более наступать на Киев армия РФ не планирует. Впрочем министров обороны стран НАТО эти заявления не убедили.

На сегодняшний день их позиция такова — Запад не верит в отвод войск России от границ Украины, а Путин и вовсе ждёт повода вторгнуться и восстановить СССР.

При этом переговоры Москвы и Вашингтона вообще потеряли всякий намёк на конфиденциальность. Всё моментально появляется в прессе. Впрочем о том, что Москва не будет делать тайны из своего ответа на американские предложения, ранее предупреждал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В документе, который подготовила Россия, говорится, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".

Если проще — никаких гарантий по поводу отсутствия расширения НАТО на восток Россия не получила.

США не собираются отказываться и от создания военных баз на территории бывших республик СССР, не являющихся членами альянса. О возврате к состоянию дел "на момент 1997 года" тем более не может идти и речи. Хотя всё это имеет для РФ принципиальный характер.

Россия ответила обещанием принять меры "военно-технического характера". Начала она с того, что выслала заместителя главы посольства США Барта Гормана. В американском диппредставительстве заявили, что изучают возможные варианты ответа на этот шаг.

США и Россия выразили готовность работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. То есть стороны всё-таки согласились договариваться о размещении ракет средней и меньшей дальности, о снижении рисков полётов бомбардировщиков и движения военных кораблей.

Причём Россия раньше предлагала именно это.

Киев после встречи россиян и американцев снова делает упор на то, что вступлению Украины в НАТО препятствует не только Россия, но и "некоторые страны-члены НАТО". Бухарестский саммит НАТО в 2008 году дал старт модернизации украинских и грузинских "институтов в сфере обороны и безопасности". Но воз и ныне там.

А Россию в принципе не устраивает вступление Украины и Грузии в НАТО ни сейчас, ни в отдаленной перспективе.

В проекте "Мейстер" отметили, что эта ситуация — прекрасный лакмус устойчивости ЕС. Весь вопрос, "пойдут ли отдельные страны на потенциальное банкротство во имя политических ценностей? Представляется, что диссидентов может оказаться много", пишет автор канала.

В проекте "Мюсли вслух" при этом добавили, что наращивание западных войск на границе с Россией не является предметом интереса ни европейских, ни американских СМИ, столь близко к сердцу принимающих передвижения российских войск по российской территории.

Это, разумеется, "другое"…

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