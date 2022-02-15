EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Захарова высмеяла массовый отъезд украинских депутатов из страны

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отнеслась к массовому бегству депутатов Верховной Рады из Украины.

Захарова высмеяла массовый отъезд украинских депутатов из страны

Захарова разместила в своём Telegram-канале фото, на котором изображено табло из Верховной Рады. На нём написано, что в зале находятся 216 парламентариев. По данным сайта украинского парламента, из 450 мандатов сейчас занято 423.

"Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны", — написала Захарова.

В понедельник, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. В частности, он призвал всех чиновников и народных депутатов, которые покинули страну или планируют уехать, вернуться в течение 24 часов, поскольку народ доверил им "управлять страной и защищать её".

Ранее украинские олигархи и оппозиционеры начали массово покидать Украину и улетать в Европу со своими семьями на частных самолётах. Известно, что страну покинули олигархи Ринат Ахметов, Борис Колесников и Игорь Абрамович.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Война с Украиной в 2022 году: Самый актуальный прогноз от политолога
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы украина мария захарова верховная рада владимир зеленский
Новости
Против женщины, выбросившей в окно новорожденного, возбуждено уголовное дело
Комику Мирзалидзе сократили срок нежелательности пребывания в РФ
Захарова высмеяла массовый отъезд украинских депутатов из страны
Арестович раскрыл, чего испугались сбежавшие на Запад украинские олигархи
Украинский депутат закричал в ответ на решение Госдумы по ЛДНР
В Петербурге за сутки выявили 7091 новый случай COVID-19
Столтенберг: признание Москвой ДНР и ЛНР станет нарушением Минских соглашений
Член Совфеда Тимченко: России не нужна война на Украине
Политолог Мартынов назвал условие признания Путиным ДНР и ЛНР
На Украине назвали идеальной ситуацию, если Россия признает ДНР и ЛНР
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.

Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Экономика и бизнес
Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу
Политика. Новости и аналитика
Экс-депутат Рады объяснил, откуда взялась дата "вторжения" России 16 февраля
Любовь Степушова Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс Любовь Степушова Усам Оздемиров Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны Усам Оздемиров Вячеслав Шпаковский Британские морпехи могут стать "витязями дядьки Черномора" Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Новый прогноз США по "вторжению" РФ на Украину высмеяли во Франции
Шоу-бизнес
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Мир. Новости мира
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Последние материалы
Против женщины, выбросившей в окно новорожденного, возбуждено уголовное дело
Комику Мирзалидзе сократили срок нежелательности пребывания в РФ
Захарова высмеяла массовый отъезд украинских депутатов из страны
Арестович раскрыл, чего испугались сбежавшие на Запад украинские олигархи
Украинский депутат закричал в ответ на решение Госдумы по ЛДНР
В Петербурге за сутки выявили 7091 новый случай COVID-19
Столтенберг: признание Москвой ДНР и ЛНР станет нарушением Минских соглашений
Член Совфеда Тимченко: России не нужна война на Украине
Политолог Мартынов назвал условие признания Путиным ДНР и ЛНР
На Украине назвали идеальной ситуацию, если Россия признает ДНР и ЛНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников