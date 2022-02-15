Захарова высмеяла массовый отъезд украинских депутатов из страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отнеслась к массовому бегству депутатов Верховной Рады из Украины.

Захарова разместила в своём Telegram-канале фото, на котором изображено табло из Верховной Рады. На нём написано, что в зале находятся 216 парламентариев. По данным сайта украинского парламента, из 450 мандатов сейчас занято 423.

"Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны", — написала Захарова.

В понедельник, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. В частности, он призвал всех чиновников и народных депутатов, которые покинули страну или планируют уехать, вернуться в течение 24 часов, поскольку народ доверил им "управлять страной и защищать её".

Ранее украинские олигархи и оппозиционеры начали массово покидать Украину и улетать в Европу со своими семьями на частных самолётах. Известно, что страну покинули олигархи Ринат Ахметов, Борис Колесников и Игорь Абрамович.

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