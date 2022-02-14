Зеленский выступил с обращением к нации

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех чиновников и народных депутатов, которые покинули страну или планируют уехать, вернуться в течение 24 часов, поскольку украинцы доверили им "управлять страной и защищать её".

"Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать плечо к плечу с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Также украинский лидер подчеркнул, что сейчас от Украины и ВСУ зависит безопасность всего континента

Ранее украинские олигархи и оппозиционеры начали массово покидать Украину и улетать в Европу со своими семьями на частных самолётах. По данным издания "Украинская правда", в воскресенье из страны вылетели самолёты олигархов Рината Ахметова, Бориса Колесникова и Игоря Абрамовича.

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