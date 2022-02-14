Зеленский о сбежавших за границу олигархах: свой приговор они себе вынесли

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отъезд олигархов за границу. По словам украинского лидера, государство не может влиять на бизнес.

"Я считаю, что свой приговор для себя они (олигархи. — Прим. ред.) уже сделали ", — заявил Зеленский.

Он призвал сбежавших за границу олигархов и депутатов Верховной рады вернуться в страну. Зеленский дал парламентариям 24 часа на возвращение в страну.

"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они (депутаты. — Прим. ред.) всё-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьёзные выводы", — сказал президент на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее украинские олигархи и оппозиционеры начали массово покидать Украину, улетая в Европу на частных самолётах. По данным издания "Украинская правда", в воскресенье Украину покинули самолёты олигархов Рината Ахметова, Бориса Колесникова и Игоря Абрамовича.

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