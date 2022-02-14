Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отъезд олигархов за границу. По словам украинского лидера, государство не может влиять на бизнес.
"Я считаю, что свой приговор для себя они (олигархи. — Прим. ред.) уже сделали ", — заявил Зеленский.
Он призвал сбежавших за границу олигархов и депутатов Верховной рады вернуться в страну. Зеленский дал парламентариям 24 часа на возвращение в страну.
"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они (депутаты. — Прим. ред.) всё-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьёзные выводы", — сказал президент на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Ранее украинские олигархи и оппозиционеры начали массово покидать Украину, улетая в Европу на частных самолётах. По данным издания "Украинская правда", в воскресенье Украину покинули самолёты олигархов Рината Ахметова, Бориса Колесникова и Игоря Абрамовича.
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