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Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах

Мир

Украинские бизнесмены и олигархи улетают из страны чартерными рейсами. 13 февраля с территории Украины вылетело около 20 частных самолётов.

Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах

Издание "Украинская правда" сообщает, что в воскресенье Украину покинули самолёты олигархов Рината Ахметова и Бориса Колесникова. При этом депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", миллионер Игорь Абрамович заказал частный борт, рассчитанный на 50 пассажиров. По данным собеседников СМИ, им предлагали улететь из страны на этом же самолёте, который направится в Вену (Австрия) с семьями оппозиционеров и бизнес-партнёров Абрамовича на борту.

В пятницу, 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Госдеп также советовал американским гражданам не ездить на Украину, а тем, кто уже там, покинуть страну всеми доступными видами транспорта. Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам выступили власти Германии, Великобритании, Японии, Италии, Новой Зеландии, Чехии, Израиля, Нидерландов, Канады Финляндии и Хорватии. Также эти государства начали эвакуировать семьи дипломатов из Киева из-за риска "нападения" России на Украину.

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