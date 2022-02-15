Арестович раскрыл, чего испугались сбежавшие на Запад украинские олигархи

Украинские олигархи, в спешном порядке покинувшие страну на фоне слухов о возможном "вторжении" России, испугались введения военного положения. Потому что в таком случае деолигархизацию можно провести за трое суток. Такое мнение высказал украинский военный эксперт, бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Он заметил, что, кроме того, могут прийти "неизвестные патриоты" и, пользуясь военным положением, не дождаться официальной деолигархизации от правительства. Поэтому крупные бизнесмены, в основном пророссийские, дружно и "слиняли", считает аналитик.

По его словам, на Украине две беды, о которых знают все: внутренние распри и "путинский режим". Поэтому в случае внешней угрозы распри забудут, а останется один "путинский режим". И теперь любой носитель этого месседжа очень крупно рискует. А в случае начала военных действий никто не будет иметь никаких гарантий.

Не спасёт ничего — ни статус народного депутата, ни наличие охраны, так как, если начнутся боевые действия, возникнут внутренние разборки ещё и в тылу, пояснил Арестович.

"Люди физически рискуют. Они это прекрасно поняли, поэтому они уехали. Физически рискуют, не собственностью", — заключил украинский эксперт.

Ранее Арестович пообещал послать Владимиру Путину бутылку коньяка от благодарного народа Украины, если будет принято решение о признании ЛНР и ДНР.

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