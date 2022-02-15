На Украине назвали идеальной ситуацию, если Россия признает ДНР и ЛНР

Если Россия сейчас признает ЛНР и ДНР, то это будет идеальная ситуация для Киева. Такое мнение высказал украинский военный эксперт, бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. Он пояснил, почему так считает в интервью на YouTube-канале.

"Это мгновенный выход из Минска по причине действий российской стороны. И всё! Всё, дальше остаются чисто санкции и никаких требований к Украине. Это идеальная для нас ситуация. Если они это сделают, я обещаю Владимиру Владимировичу (Путину — прим. ред.) бутылку коньяка переслать от благодарного украинского народа", — эмоционально высказался эксперт.

По его словам Минские соглашения весьма специфические: пока они не действуют, они очень плохие для России, а как только они начнут действовать — очень плохие для Украины.

У России нет особого выхода, ей нужно предъявить какую-то победу на фоне Казахстана и двух ультиматумов, поэтому весьма вероятно, что решение о признании ЛДНР будет принято, заметил Арестович. И если так случится, то это будет чистое счастье для украинцев, поскольку все санкции останутся и, возможно, даже усилятся, а с киевских властей не будет уже никакого спроса, заключил аналитик.

Ранее российский политолог Марат Баширов высказал мнение, что президент России вряд ли будет спешить с признанием Луганской и Донецкой народных республик.

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