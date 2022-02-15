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Автор Николай Ткаченко

Баширов объяснил, когда Путин мгновенно может признать ЛНР и ДНР

Политика

Президент России Владимир Путин вряд ли будет спешить с признанием Луганской и Донецкой народных республик. Но это может быть сделано в любой момент. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что сегодняшнее решение Госдумы — это меч, занесённый над целостностью Украины. И он может очень быстро опуститься, если того потребует ситуация.

Например, если на Донбассе, будет развязана война, то признание ДНР и ЛНР последует мгновенно, как и оказание военной помощи республикам, полагает аналитик.

Поэтому решение Госдумы — это принуждение Украины к миру, заключил политолог.

Ранее израильский эксперт Яков Кедми высказал мнение, что Россия не будет признавать ЛДНР, пока действуют Минские соглашения.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
днр лнр киев минск россия донбасс украина яков кедми владимир путин
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