Илларионов объяснил, почему никакой войны с Украиной 16 февраля не будет

Никакого нападения России на Украину 16 февраля, как это было объявлено президентом США Джозефом Байденом, не состоится. А созданная американцами истерия уже нанесла Украине больший урон, чем "вторжение" Путина. Такое мнение высказал экс-советник президента России по экономике Андрей Илларионов в интервью UKRLIFE. TV.

Он заявил, что президент США Байден, его помощник по национальной безопасности Салливан, госсекретарь Блинкен и директор ЦРУ Бёрнс "вступили на скользкую почву", развернув беспрецедентную кампанию шантажа, запугивания, угроз, создания паники и истерики, прежде всего на Украине, а также в европейских странах, относительно неизбежного наступления России на Украину. Этого наступления не будет, заверил Илларионов.

Он напомнил, что уже не раз опровергал различные даты "наступления", которые назывались в СМИ. А сейчас, по его словам, произошло абсолютно беспрецедентное событие — президент США сделал заявление относительно планов, которые осуществляются руководителем другой державы. И не просто абстрактно, а с указанием конкретной даты.

"Поскольку это заявление Байдена не имеет никаких оснований, этого вторжения, этого наступления, этой атаки, которая тоже уже была описана, <…> — вот этого всего 16 февраля не произойдёт", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Путин не планировал и не планирует никаких военных действий на Украине на данный момент. А кампания по дезинформации, организованная Западом, нанесла экономике Украины уже реальный ущерб, причём без единого выстрела со стороны России. И нанесён этот ущерб не Путиным, а Байденом и его администрацией, заключил Илларионов.

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник предположил, что 16 февраля Запад может готовить провокацию на Украине, чтобы втянуть в войну Россию.