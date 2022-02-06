По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, с точки зрения Белого дома агентство Associated Press "заигралось в свободу слова". Как подчеркнул политик, ответ от американского СМИ правительству США прозвучал "чрезмерно".
Пушков отметил, что не так давно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о неких "выверенных американских принципах", которые не позволяют сомневаться в словах представителей власти.
"Получив оскорбительный ответ на брифинге на вопрос своего корреспондента, агентство опубликовало откровенно дерзкий ответ Белому дому. Мол, мы вам не верим!", — написал сенатор в своём Telegram-канале. — "Похоже, агентство не признаёт эти "выверенные соображения", предметы, по мнению Псаки, все должны поклоняться и подчиняться. Скандал, однако".
Ранее Pravda.Ru цитировала выдержки из статьи американского издания Associated Press о том, что рейтинг доверия к властям США падает из-за "лжи и фальсификаций", а также громких заявлений без подтверждения фактов.
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