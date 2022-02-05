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Автор Екатерина Широкова

"Крепко опозорились": посол Антонов рассказал, зачем США "хайп" вокруг Украины

Политика

Заявления США о "провокациях" на Украине и "операциях под чужим флагом" с российской стороны является частью информационной войны, заявил посол России в Америке Анатолий Антонов.

"Крепко опозорились": посол Антонов рассказал, зачем США "хайп" вокруг Украины

По словам дипломата, стратегия пиарщиков с американской стороны построена на том, чтобы кинуть в Россию "как можно больше грязи".

"Мы знаем цену такому "компромату" американских спецслужб, которые крепко опозорились, вручив в своё время госсекретарю США пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак", — привёл пример Антонов в беседе с Newsweek.

Глава дипмиссии подчеркнул, что заявления американской стороны в информационной войне — ложь.

"Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет", — пояснил посол.

Антонов заверил журналистов и аудиторию Newsweek, что Россия не планировала и не планирует ни на кого нападать.

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