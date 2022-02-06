Громким заявлениям Вашингтона доверяют всё меньше. По мнению американских аналитиков, последним "провалом" в информировании о данных разведывательной и военной сфер, стало утверждение о российской "провокации на Украине".
По сообщению Associated Press, рейтинг доверия к властям нещадно падает. Несколько лет подряд Вашингтон позволяет себе делать громкие заявления, но отказываются их подтверждать какими-либо фактами.
"Отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону, этот важнейший ресурс истощился за десятилетия из-за случаев, когда имели место ложь, фальсификации и ошибки по самым разным вопросам — от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке", — анализирует ситуацию Associated Press.
Как один из последних примеров издание приводит вопросы к Вашингтону с просьбой объяснить, откуда взялась информацию про якобы готовящейся Россией "операции под чужим флагом" в качестве предлога для вторжения на Украину.
Журналисты иностранного СМИ подчёркивают, что на подобного рода вопросы представители администрации и сам президент Джо Байден нередко отвечают: "Вы должны нам поверить".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Депутат Госдумы Олег Смолин призвал политиков и врачей открыто говорить населению, что прививка не защищает от заражения COVID-19.