Associated Press: США теряет доверие из-за ошибок и лжи про Ирак и Украину

Громким заявлениям Вашингтона доверяют всё меньше. По мнению американских аналитиков, последним "провалом" в информировании о данных разведывательной и военной сфер, стало утверждение о российской "провокации на Украине".

По сообщению Associated Press, рейтинг доверия к властям нещадно падает. Несколько лет подряд Вашингтон позволяет себе делать громкие заявления, но отказываются их подтверждать какими-либо фактами.

"Отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону, этот важнейший ресурс истощился за десятилетия из-за случаев, когда имели место ложь, фальсификации и ошибки по самым разным вопросам — от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке", — анализирует ситуацию Associated Press.

Как один из последних примеров издание приводит вопросы к Вашингтону с просьбой объяснить, откуда взялась информацию про якобы готовящейся Россией "операции под чужим флагом" в качестве предлога для вторжения на Украину.

Журналисты иностранного СМИ подчёркивают, что на подобного рода вопросы представители администрации и сам президент Джо Байден нередко отвечают: "Вы должны нам поверить".

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