Третьяков: Эрдоган доигрался – особым отношениям с Москвой конец

По мнению экс-главреда "Независимой газеты" Виталия Третьякова, президент Турции во время своего визита в Киев расставил точки в отношениях с Россией, окончательно их испортив.

В эфире ТК Россия -1 Третьяков пояснил, что Эрдоган, заключив с Украиной соглашение о производстве на её территории беспилотников "Байрактар", перешёл установленные Москвой "красные линии".

"Украина — это оселок, на котором проверяется, с кем ты, по какую сторону. Теперь в целом ясно — наш (России) роман с Эрдоганом заканчивается. Я не знаю, поставлена ли в Кремле уже последняя точка, или ещё пара запятых, но заканчивается", — сказал журналист.

Он подчеркнул, что не играет особой роли тот факт, что эти беспилотники "ничего не изменят в войне, если она вдруг всё же будет":

"Важно то, что, очевидно, Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает противника России, того, кто выступает против неё".

Напомним, что сам турецкий президент настойчиво позиционирует себя миротворцем, предлагая Анкару в качестве площадки для российско-украинских переговоров.

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