Эрдоган заявил о готовности организовать встречу Путина и Зеленского в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил, что готов организовать встречу лидеров России и Украины в Анкаре. В прошлом году он уже делал подобное предложение.

"Я снова выражаю готовность Турции принять у себя лидеров России и Украины", — сказал Эрдоган после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара готова провести у себя встречу по Минским соглашениям.

В январе агентство Reuters писало со ссылкой на источники среди турецких дипломатов, что Россия и Украина рассматривают положительно посредничество Турции в урегулировании напряжённости между странами.

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