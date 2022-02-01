В Турции предрекли новый кризис "в подбрюшье России"

В скором будущем России придётся перенести своё внимание с Украины на "новую пороховую бочку" — у её границы уже разворачивается новый военно-политический кризис.

Об этом в интервью турецкой газете Türkiye рассказал экс-посол Анкары на Украине и в Афганистане Али Бильге Джанкорель.

"То, что Киев уступит звание "пороховой бочки" мира Азии — вопрос времени. Причём недалёкого. Процесс кипения в регионе уже идёт: это и хаос, устроенный Штатами в Афганистане, и попытка переворота в Казахстане, и пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии", — пояснил бывший дипломат.

Он напомнил, что Азия на международной арене — очень важный регион как с точки зрения США, так и для Китая: там активно идёт торговля, там много природных ресурсов.

По словам Джанкореля, Россия, для которой важна стабильность у её границ, не будет со стороны наблюдать, как дерутся Вашингтон и Пекин. Она присоединится к их соперничеству. Но и тогда это будет ещё не полный список игроков:

"Организация тюркских государств, которую создаёт Анкара, будет устанавливать своё влияние в Азии, ведь Эрдоган чётко заявил о намерении распространить турецкое влияние на все страны с тюркским населением, а это как раз государства Средней Азии".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.