Заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что власти страны отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае эскалации конфликта России и Украины, вызвало бурное обсуждение у россиян. Читатели РИА Новости оставили сотни комментариев к статье об этом. Многие высказали мнение, что хорватский президент принял верное решение и достоин уважения. Вместе с тем, его заявление у некоторых вызвало удивление. Ниже приводим часть интересных комментариев.

"Кто бы мог подумать, что хорват окажется самым разумным в ЕС. Удивил", - написала Мила Смел.

"Хоть один здравомыслящий", — поддержал Андре Корбе.

"Да и просто есть адекватные лидеры ещё, которые реально оценивают ситуацию вокруг Украины и готовы открыто высказывать свою позицию, а не завуалировано уклоняться от темы. Уважение", — добавил Сергей Якимов.

"Хорваты хотят жить с русским газом, поступающим через Сербию по турецкому потоку. Ничего личного, только жизнь", — заметил Константин Жуков.

"В Европе отчётливо понимают, что в случае военного столкновения Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО. Как только побьют НАТО, в Европе будут плясать под российскую дудку. И это будет концом НАТОвского надзирания над Европой", — сделал прогноз spam spam.

"США выйдут сухими из воды, в случае войны в Украине, а все европейские страны, окажутся втянутыми в конфликт и понесут колоссальные потери. Понятное дело, что они этого не хотят и НАТО уже трещит по швам!", — высказался Антон Новиков.

"Хоть кто-то адекватный на этом Диком Западе!", — заметил Александр Савин.

"Не все страны хотят участвовать в зачистке русских на Донбассе, им это ещё долго аукнется …", — предположил Александр Рудин.

"Разумное решение. Но, возможно, скоро он уйдёт в отставку или по состоянию здоровья, или по семейным обстоятельствам. Сейчас вроде так принято… А если не уйдёт, то это будет интересно", — предположил Aleks S.

"Есть ещё умные и независимые люди в правительстве некоторых государств Европы", — резюмировал Михаил Каталов.

"Мудрый Президент страны. Не посылает на убой своих людей. И правильно, нечего лазать в чужой огород. Своя армия должна защищать свой народ, а не чужие страны и олигархов с их безумными затеями", — констатировал IVAN EGOROV.

"Красавцы! Действительно обдуманное и рациональное решение. Дошло бы это до "главаря" этого НАТО…", — восхитился Никита.

"Молодец! Одно большое браво хорватам. Быть пример для болгар и всех остальных", — призвал Makish.

"Неожиданное и достойное уважения заявление!" — заключил Sergey 295053.