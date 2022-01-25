Хорватия намерена отозвать военных из НАТО в случае эскалации на Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна отзовёт своих военных из контингента НАТО в регионе, если начнётся вооружённый конфликт между Россией и Украиной.

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