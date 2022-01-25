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Автор Юлия Миленина

Лидеры стран НАТО пригрозили РФ "беспрецедентными санкциями" в случае агрессии

Мир

Лидеры ряда стран, входящих в состав Североатлантического альянса, пообещали принять "беспрецедентный пакет санкций" против РФ в случае нападения на Украину.

Лидеры стран НАТО пригрозили РФ "беспрецедентными санкциями" в случае агрессии

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его дистанционных переговоров с главами США, Италии, Польши, Франции, ФРГ, руководителями ЕС и НАТО распространила документ, в котором сказано, что новые ограничения неизбежны, если Россия всё-таки начнёт проводить военные операции, передаёт ТАСС.

"В этом случае союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций", — отмечается в официальном заявлении.

В нём также сообщается, что представители НАТО решили продолжать тесно координировать любые ответные действия в отношении РФ. Во время встречи лидеры некоторых стран подчеркнули: нужно сохранять "международное единство перед лицом агрессии", которая исходит от России.

В конце мероприятия участники всё же сошлись на том, что следует продолжать переговорный процесс с РФ по кризису вокруг Украины, искать дипломатический выход из конфликтной ситуации.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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