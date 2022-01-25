Лукашенко рассказал, зачем Белоруссии нужны совместные военные учения с Россией

Проходящие сейчас совместные военные учения России и Белоруссии совпали с формированием на юге контингента белорусских вооруженных сил. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко 25 января на совещании с Национальной академией наук Беларуси во Дворце независимости. Видео с мероприятия появилось в Telegram-канале «Пул Первого».

По словам главы республики, ситуация на границе с Украиной не лучше, чем на границе с Польшей. И в основном оттуда (с Украины – прим. ред.) идет все оружие и боеприпасы. Были сотни случаев задержаний людей, которые пытались переправить оружие и взрывчатку, заявил Лукашенко.

Он отметил, что с Украиной, к сожалению, сложились непростые отношения. И в ускоренном варианте надо создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти 1500 километров границы. И вся эта работа совпала с учениями, о которых была достигнута договоренность с президентом России Владимиром Путиным еще в прошлом году.

«Это нам надо, а не России. В результате этих учений мы будем видеть, где и какие части нам надо сосредоточить», - заключил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал о ситуации с беженцами на границах с Польшей и Литвой.

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