Захарова: РФ и Белоруссия вынуждены реагировать на увеличение сил НАТО у границ

Наращивание военного присутствия НАТО у границ Союзного государства вынуждает РФ и Белоруссию реагировать на это, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, вблизи рубежей РФ и Белоруссии на территории Польши, Литвы и Украины стягиваются силовики и военная техника, строятся объекты инфраструктуры.

"Россия и Белоруссия вынуждены в этой связи адекватно реагировать, в том числе путём совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, учений", — цитирует представителя министерства ТАСС.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале переброски на территорию республики подразделений ВС РФ в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Она пройдёт в два этапа и завершится совместными учениями "Союзная решимость — 2022".

В ходе проверки планируется отработать задачи по передислокации войск, охране границы, предотвращению проникновения через неё боевиков и диверсантов, а также поставок оружия.

В Минобороны отметили, что проверка проводится в связи с обострением военно-политической обстановки в мире и ростом напряжённости у западной и южной границ Белоруссии.

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