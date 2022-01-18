Минобороны Белоруссии назвало сроки проведения проверки сил Союзного государства

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в Белоруссии в два этапа. Об этом сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

По словам представителя Минобороны, которые приводит пресс-служба ведомства, в рамках первого этапа, который завершится 9 февраля, запланирована отработка передислокации войск, задач по обороне военных и гособъектов, а также охране границе с воздуха. Также предполагается оценить готовность сил ПВО к выполнению учебно-боевых задач.

В рамках второго этапа проверки, который пройдёт 10-20 февраля, планируется провести совместные учения "Союзная решимость — 2022". В ходе них предполагается отработать, в частности, задачи по предотвращению пресечению поставок оружия, а также проникновения через границу членов незаконных вооруженных формирований и диверсантов.

Воинов отметил, что в план действий в ходе проверки сил реагирования Союзного государства могут быть внесены изменения.

Ранее сообщалось, что переброска подразделений войск РФ в Белоруссию для участия в проверке уже началась.

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