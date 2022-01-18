Войска РФ перебрасывают в Белоруссию для проверки сил Союзного государства

Переброска подразделений российских Вооружённых Сил в Белоруссию началась в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны страны.

"В соответствии с утверждённым замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооружённых Сил РФ", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что российские войска будут прибывать в республику в течение всего первого этапа проверки.

"На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач", — сообщили в министерстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что совместные с РФ учения планируется провести в феврале. По словам главы государства, они пройдут на юге и западе Белоруссии.

По информации Минобороны Белоруссии, в ходе проверки сил реагирования Союзного государства планируется оценить их готовность нейтрализовать угрозы на границах.

В рамках учений, получивших название "Союзная решимость — 2022", запланирована отработка перегруппировки войск на большие расстояния, защиты границ на суше и в воздухе, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями.

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