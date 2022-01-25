Лукашенко рассказал о ситуации с беженцами в Белоруссии

Беженцы с Востока как шли на Запад через Белоруссию, так и идут. Это только кажется, что ситуация успокоилась. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко 25 января на совещании с Национальной академией наук Беларуси во Дворце независимости. Видео с мероприятия появилось в Telegram-канале "Пул Первого".

"Вы даже не думайте, что мы тут кого-то провоцируем. Если мы с ними там воюем по поводу беженцев, это не значит, что я их с Сомали привез", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что раньше вынужденные мигранты летали на самолетах, а сейчас пошли пешком. Пока их не толпы, но просачиваются понемногу каждые сутки. За прошлую неделю, по западным данным, границу перешли до двухсот человек в Польшу, Литву и Латвию, но в основном в Польшу.

По мнению Лукашенко, вопрос нужно решать в корне там, где создают условия для появления беженцев, где разоряют и сжигают их дома, убивают родственников, а иначе ситуация не изменится.

Глава республики заявил, что беженцы идут не только через Белоруссию, но и через Россию и Украину, но на Западе выбрали Белоруссию, чтобы показать в СМИ. И эти провокации будут постоянно, добавил Лукашенко.

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