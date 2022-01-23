МИД РФ призвал британских коллег прекратить распространять "чушь"

В МИД России призвали коллег из Британии прекратить распространять недостоверную информацию о якобы планах "вторжения" Москвы на Украину. По сообщению ведомства, данные выглядят как провокация.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что подобного рода сообщения наталкивают на мысль, что именно страны НАТО "занимаются эскалацией".

"Распространённая МИД Британии дезинформация — ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", — пояснили в ведомстве ТАСС.

Речь идёт о заявлении британского МИД о том, что Россия рассматривает вариант "приведения к власти" на Украине человека с "пророссийскими взглядами". Выбор Лондона пал на экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева, который находится под санкциями РФ с 2018 года. Правда, почему именно он, власти Британии никак не объяснили.

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