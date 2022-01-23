Экс-депутат Рады ответил на обвинения Лондона в "пророссийском лидерстве"

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев с юмором ответил британским властям, которые бездоказательно обвинили его в том, что он является "пророссийским лидером". Как подчеркнул экс-парламентарий, он несколько лет находится под санкциями в РФ.

Как пояснил сам политик, он с 2018 года является персоной нон грата для Москвы.

"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с (Виктором) Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину", — цитирует экс-депутата "Страна.UA".

Ранее в МИД Великобритании заявили, что российская сторона намерена "посадить в Киеве пророссийского лидера" для координации действий. В качестве "лидера" министерство назвало бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. По какой причине Лондон пришёл к таким выводам, в ведомстве объяснять не стали.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.