WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан

Турция хотела ввести войска в Казахстан. Об этом сообщает военный журналист Семён Пегов в своём Telegram-канале со ссылкой на источники, близкие к казахстанским властям.

По данным проекта WarGonzo, за радикальным ядром протеста в Казахстане стояли боевики, плотно работавшие с турецкими спецслужбами ещё в Сирии. Это этнические казахи, которые уехали воевать на Ближний Восток в составе террористических группировок.

Сценарий был следующий: в самый разгар "протеста", переросшего в реальные боевые действия, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен был обратиться за военной помощью для наведения порядка к официальной Анкаре. Далее под эгидой "Тюркского совета" в страну должны были ввести турецкие войска (с привлечением их прокси — ВС Азербайджана), считает военкор.

По его мнению, радикальное ядро контролировали именно турецкие спецслужбы, а оно должно прекратить боевые действия по их приказу. Затем данный факт планировали преподнести как успешную операцию Анкары и Эрдогана, при этом часть турецких войск осталась бы в регионе.

"Таким образом, был бы нанесён серьёзный удар по авторитету России и её роли в Средней Азии. Данный сценарий сорвало обращение Токаева за помощью в ОДКБ (де-факто к России). Он опередил Назарбаева буквально менее чем на сутки, сорвав турецкие планы. При этом надо понимать, что и за сценарием Анкары, и за семьёй Назарбаева стоят непосредственно английские военно-политические элиты, которые считают Турцию (и Казахстан до недавнего времени тоже), подконтрольными им странами-ЧВК", — заключил Семён Пегов.

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