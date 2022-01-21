Сатановский объяснил, почему "рванул" именно Казахстан

Казахстан казался островком стабильности на бывшем постсоветском пространстве, однако выяснилось, что взорвать его можно было достаточно легко. И причина в зацикленности страны на одном лице. Такое мнение высказал российский политолог, востоковед Евгений Сатановский в интервью изданию argumenti.ru.

Эксперт отметил, что считает себя достаточно хорошим знатоком казахской элиты. И вся властная вертикаль там держалась на Нурсултане Назарбаеве, что плохо.

Евгений Янович сравнил ситуацию с Россией, заметив, что дочери Владимира Путина не руководят газовыми или нефтяными концернами, а зятья, если допустить их существование, под себя экономику не подмяли. Такого у нас нет даже близко.

Политолог также добавил, что Москву никто во Владимир не переименовывал, зато Астана стала Нурсултаном при Назарбаеве. Однако неожиданно выяснилось, что такая неустойчивая конструкция смотрелась странно даже изнутри, а не только со стороны. Поэтому она и не смогла удержаться, а взорвалась.

Аналитик напомнил, что какое-то время вообще оставалась неясной судьба Назарбаева: кто-то, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский, считал, что елбасы уже умер. Сатановский признался, что и сам тоже склонялся к этой точке зрения, напомнив о подобных случаях в истории.

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