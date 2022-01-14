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Автор Игорь Рябов

Политолог Бортник предрёк Украине потерю территорий в случае вступления в НАТО

Политика

Политолог Руслан Бортник заявил, что Украина потеряет территории, если станет членом Североатлантического альянса.

Политолог Бортник предрёк Украине потерю территорий в случае вступления в НАТО

Если Украина хочет сохранить свою территорию в нынешнем виде, то ей нужно соблюдать нейтралитет, отметил политолог и добавил, что это единственный способ.

Бортник назвал Украину слишком богатым государством, способным существенно поменять геополитический расклад между РФ и Западом. 

"Если мы становимся частью России, мы критически усиливаем Россию. Если мы становимся частью Запада, мы критически усиливаем Запад", — сказал политолог в эфире канала "Наш".

Эксперт призвал Киев не вступать в альянсы, а провозгласить внеблоковый статус и не нарушать его.

Бортник считает, что Украина должна "уйти внутрь себя" и стать самодостаточной страной, которая экономически интегрируется с ЕС и сохранит российский рынок для поставок своих товаров.

 "Не дай Бог у нас появится реальный шанс присоединения к НАТО", — подчеркнул политолог.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину в случае эскалации, однако полномасштабную помощь получают лишь государства, которые входят в состав блока.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы нато украина руслан бортник йенс столтенберг
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