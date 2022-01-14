Столтенберг: Киев не союзник НАТО, но мы поддержим Украину в случае эскалации

НАТО продолжит поддерживать Украину в случае эскалации, но полномасштабную помощь от альянса получают лишь страны, входящие в состав блока. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью la Repubblica он подчеркнул, что Украина является "ценным партнёром" Североатлантического альянса. По его словам, власти США, Великобритании и Турции регулярно передают Киеву снаряжение и оборудование, однако, согласно стандартам НАТО, организация не обязана защищать Украину.

"Киев не союзник НАТО. Обязательство защищать всех союзников действует только на союзников", — отметил Столтенберг.

Он также добавил, что для РФ станет стратегической ошибкой вторжение на украинские земли. Столтенберг предупредил: такие действия будут иметь "серьёзные последствия". Генсек НАТО пригрозил России новыми политическими и экономическими санкциями в случае начала конфликта.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ передвигает войска исключительно в рамках своей территории и не собирается проявлять агрессию в отношении Украины и других государств.

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