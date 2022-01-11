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Автор Ольга Лебедева

Рябков: Штаты недооценивают серьёзность ситуации, а мы сыты по горло болтологией

Политика

После состоявшихся в понедельник в Швейцарии дискуссий о будущем европейской безопасности главный переговорщик России предупредил, что его американские коллеги "недооценивают серьезность ситуации”.

Рябков: Штаты недооценивают серьёзность ситуации, а мы сыты по горло болтологией

"Несмотря на то, что делегация США прибыла в Женеву для "серьезных” обсуждений предложений Москвы по европейской безопасности, они не смогли продемонстрировать понимание того, как необходимо решать ключевые вопросы", — заявил во врем пресс-конференции по итогам первого дня переговоров замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, "Россия выложила все свои карты на стол в предложениях, обнародованных в прошлом месяце", и они представляют собой "требования, от которых мы не можем отступить”.

Дипломат назвал женевские переговоры полезными, поскольку на них обсуждались вопросы, ранее рассматривавшиеся вне обсуждения, и сказал, что не считает ситуацию безнадежной. Наибольшая разница во взглядах между США и Россией заключалась в дальнейшем расширении военного блока Вашингтона НАТО.

"Для нас абсолютно необходимо убедиться, что Украина никогда не станет членом НАТО, — сказал Рябков, — Мы настаиваем на том, чтобы североатлантический альянс изменил свою политику по этому вопросу, в частности".

"Мы сыты по горло пустыми разговорами, полуобещаниями, неправильным толкованием того, что происходило на различных переговорах за закрытыми дверями”, -сказал он, имея в виду заявления Госдепартамента в последние дни о том, что НАТО и США никогда не обещали Москве, что НАТО не будет расширяться на восток.

Реверансов больше будет

"Мы, так сказать, не доверяем другой стороне, — заявил Рябков. - Всё кончено, хватит, хватит”.

В среду, напомним, российские дипломаты во главе с Сергеем Рябковым встретятся с представителями НАТО, а 13 января — с ОБСЕ, после чего Москва примет решение о том, продолжать ли переговоры дальше.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша женева россия швейцария переговоры безопасность сергей рябков
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