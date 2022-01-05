Депутат Фёдоров назвал "советские" территории, которые вернутся в состав России

Депутат ГД Евгений Фёдоров считает, что в требованиях Москвы по поводу нерасширения НАТО на восток есть намёк на намерение России "восстановить границы СССР", поскольку они совпадают с обозначенной "территорией особой безопасности РФ".

Об этом единоросс заявил в эфире ютуб-канала газеты "Национальный Курс".

По его словам, "красными линиями", обозначенными президентом России, опоясана вся территория постсоветского пространства, кроме Прибалтики, которая уже является частью НАТО.

"Суть претензий России совпадает с границей 1945 года, когда мы говорим о русской нации, проживающей в границах своего Отечества, — сказал Федоров. — И именно эти границы теперь политически сформулированы. Мы должны будем в них вернуться — путин уже запустил политический процесс, хотя ни слова не сказано о том, что эта территория должна войти в состав России. Но "особая зона безопасности" — территория, на которую нельзя входить иностранным государствам и их военным блокам. Эта территория нашего Отечества, защищённая нашим ядерным оружием. А "территории безопасности" — это всего лишь временный статус", — рассуждает Фёдоров.

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