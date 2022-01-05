Политолог объяснил, почему Россия не долна обижаться на экс-республики СССР

Бывшие советские республики за годы, проведённые в составе СССР, настолько привыкли воспринимать Россию "дойной коровой", что до сих пор продолжают смотреть на неё именно так. И уверены непоколебимо, что Москва, несмотря на все их "выкрутасы" всё простит, накормит и денег даст.

Так объяснил изданию Украина. ру суть событий на постсоветском пространстве политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, "умные люди" и сейчас считают, что "в существовании СССР был здравый смысл":

"В Центральной Азии, к примеру, понимают, что без российской поддержки там бы не возникли нормальные светские государства с нормальной экономикой. И в то же время националистические круги пытаются всех убедить, что русские варвары всё разгромили, а у них в это время уже трамваи ходили и заводы трактора выпускали", — констатирует спец по постсоветскому пространству.

И, несмотря ни на что, Суздальцев считает, что "это хорошее наследство":

"Хорошо, что они верят в Россию. Но, к сожалению, Россия — крупнейшее евразийское государство — ничего не получает от того, что им пользуются. Нам надо найти общий язык с экс-советскими республиками, и тогда они станут нашим форпостом безопасности", — уверен он.

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