Политолог: Советский Союз – скрепа современной России

Почему Советский Союз является скрепой в современной России не только для старшего поколения, но и для молодёжи, а также почему в 2014 году в Донбассе необходимо было создавать Новороссию, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

СССР — скрепа России

— Леонид, в декабре 1991 года прекратил своё существование Советский Союз. Сейчас заговорили о зарубежной собственности Советского Союза, которую все республики должны были передать России в обмен на то, что Москва оплатила все долги СССР. То есть долги не поделили между республиками, а Россия за всех заплатила. Оказалось, что республики за 30 лет ничего нам не отдали. Почему именно сейчас возникла тема зарубежной собственности?

— Проще объяснить, почему до этого не вспоминали. Когда разваливался Советский Союз, огромный объём капитальных активов в собственности оказался неучтённым. Я имею в виду не только СССР, а всё советское наследство в Восточной Европе и странах социалистического блока. Это всё вдруг оказалось на мировом рынке. Активы, которые не были учтены мировым рынком, не капитализированы, для мировой финансовой долларовой системы вообще не существовали. Объём, сопоставимый с тем рынком, который существовал, оказался у них в распоряжении.

Вздулся колоссальный финансовый пузырь. И я представляю состояние людей, оказавшихся у этой кормушки: чубайсы, аавиловы, кохи, сысуевы. Они же просто с ума сошли от объёма денег, который валом пошёл.

На этом фоне "нефтянку" делили, всю собственность России, предприятия, промышленность. Зарубежная собственность была такая мизерная, что на неё никто из чиновников внимания не обратил. Есть какая-то структура, решает вопросы. А на низовом уровне включается коррупция. "Ребята, тут бывший дом пионеров в Берлине или Лейпциге, что мы будем из-за него устраивать бучу? Давай я тебе буду каждый год с этого отстёгивать на счёт такую-то сумму". — "Давай. А я не буду пока и вспоминать про это".

Есть и другой подтекст, политический. Фильм "30 лет без СССР" снял ВГТРК. Сейчас снимают ещё фильм. Я видел интервью у Задорнова.

Потому что если победа в Великой Отечественной войне — это скрепа России, то и Советский Союз — скрепа России.

И сколько ни пытались вычеркнуть Советский Союз из истории предыдущие наши идеологи, он не вычеркивается. Казалось, что убывающий электорат Коммунистической партии — это старики, вместе с которыми идея коммунизма и Советского Союза умрёт. А не умирает. В молодёжи начинает прорастать Советский Союз как идея справедливости. Насколько органично это было реализовано — это другой вопрос. И Сталин вдруг неожиданно начинает выползать на первые полосы. Современных скреп у власти минимум, если они вообще есть. Только то, что в прошлом — все заслуги, победы наши русские.

Я думаю, что это попытка склеить историю России в единый конгломерат. Это хорошая попытка. Потому что нельзя вычёркивать из своего генотипа:

царскую Россию,

Октябрьскую революцию.

Её я считаю контрреволюцией, потому что настоящая революция была буржуазная в феврале, а большевики — это контрреволюция, они вернули империю назад.

Посмотрите на Украину, которая ищет самоидентификацию в Бандере, Шухевиче, гитлеровских коллаборантах. Ну нет побед, нечем отметиться. Да, есть разработки оружия. Но это ведь тоже Советский Союз, разработки сорокалетней давности, которые вытащили из стола и довели до ума. Их бросили как заграничную собственность Советского Союза. Сейчас 30-35-летние эффективные менеджеры на этом зарабатывают имя. А всё это выжило только благодаря тому, что старички ходили в военные "ящики", кушали борщ, который им жена готовила, из баночки. Они даже не за зарплату ходили. Они за Родину ходили туда.

Когда разваливалась страна, большая часть специалистов в челночников перешла, были старички, которые всё это сохранили. Им низкий поклон за то, что у нас до сих пор обороноспособность и оружие опережают американские.

Это их заслуга, а не нынешнего министра обороны. Поэтому Советский Союз достоин памяти.

"Дети Крыма"

— А Крым вы считаете современным достижением? Потому что это стало первым событием за долгие годы, когда мы гордились своей страной и президентом. Такое было ликование…

— Да, безусловно. Россия вернулась в историю, мы вновь поверили в то, что можем решать какие-то вопросы. Поднялась колоссальная волна патриотической молодёжи (я назвал их "детьми Крыма") и патриотического настроения. Но их стали потом гасить, испугались этой волны. Мало того, была организована пенсионная реформа, которая абсолютно ничего не дала стране, но принесла колоссальные политические риски нынешней власти.

Крым — это те 77% рейтинга Путина, которые он получил на выборах. Это была такая власть, такое обладание умами страны. Он мог делать в тот момент всё что хочешь.

Он мог переформатировать всю страну, разогнать все партии, создать всё заново. Но не воспользовался. Теперь он повязан по рукам и ногам пенсионной реформой. Потому что сколько бы ни пытались на Медведева повесить, президента от этого бремени не освободить.

— После Крыма случился Донбасс, и все ждали, что Россия пойдёт дальше. Сталин не остановился на границах Советского Союза, он освободил Европу. В Донбассе ведь война была: убивали не только мужчин, которые брали в руки оружие, но и женщин, детей, стариков. А Россия остановилась. Может быть, в этом проблема отката?

— И в этом тоже. Заднюю скорость включили. Надо было не останавливать ополченцев.

Надо было брать Мариуполь, Азовское море, до Одессы идти, создавать Новороссию. Всё равно за это не смогли бы объявить санкций больше, чем сейчас.

В Крыму была хотя бы формальная причина — это автономия, был свой Верховный совет, который юридически позволил оформить это. С Донбассом это был бы вызов современному порядку. Но, с другой стороны, и Крым — вызов современному порядку.

— Запад до сих пор упрекает нас Крымом. Но Япония плевать хотела на международные договорённости и считает своими Курильские острова. У Турции, Болгарии есть территориальные претензии. Поэтому что бы ты ни делал, как бы ни пытался обосновать правильность своих действий, это ни для кого не важно.

— Абсолютно согласен. На международном пространстве нет силы права. Есть только право силы: кто сильный, тот и делает. Америка делает всё, что хочет, и все это глотают, включая нас. Такая позиция была у США долгое время. Да, сейчас они не справляются, силёнок не хватает контролировать то, что захватили:

в Сирии,

на Украине,

вокруг "Северного потока",

с китайцами.

Поэтому всё это рушится.