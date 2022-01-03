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Автор Юлия Миленина

В Госдуме предложили пугать россиян "страшными картинками" на алкоголе

Политика

Компании, которые занимаются распространением алкоголя, нужно обязать размещать на бутылках "страшные картинки" по аналогии с сигаретами. С таким предложением выступил депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев.

В Госдуме предложили пугать россиян "страшными картинками" на алкоголе

По его мнению, фотографии с "трагическими последствиями потребления алкоголя" следует печатать примерно на площади 65-70% от упаковки, передаёт РИА Новости.

"В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, с алкоголем нужно поступить таким же образом", — отметил парламентарий.

Хамзаев также подчеркнул: на алкогольных напитках необходимо обязательно прописывать, что спиртное "убивает в любом количестве". Если распространители алкоголя начнут изображать "страшные картинки" на упаковках, это защитит здоровье граждан РФ, убеждён депутат.

Ранее Хамзаев уже выступал с аналогичной инициативой и даже разработал примерные иллюстрации, сигнализирующие о вреде спиртного. В Минздраве обещали изучить предложения, но дальнейших шагов не последовало.

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Почему алкоголь уходит в "тень"?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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