В Госдуме предложили пугать россиян "страшными картинками" на алкоголе

Компании, которые занимаются распространением алкоголя, нужно обязать размещать на бутылках "страшные картинки" по аналогии с сигаретами. С таким предложением выступил депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев.

По его мнению, фотографии с "трагическими последствиями потребления алкоголя" следует печатать примерно на площади 65-70% от упаковки, передаёт РИА Новости.

"В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, с алкоголем нужно поступить таким же образом", — отметил парламентарий.

Хамзаев также подчеркнул: на алкогольных напитках необходимо обязательно прописывать, что спиртное "убивает в любом количестве". Если распространители алкоголя начнут изображать "страшные картинки" на упаковках, это защитит здоровье граждан РФ, убеждён депутат.

Ранее Хамзаев уже выступал с аналогичной инициативой и даже разработал примерные иллюстрации, сигнализирующие о вреде спиртного. В Минздраве обещали изучить предложения, но дальнейших шагов не последовало.

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