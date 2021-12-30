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Учёные из США сделали неожиданный вывод о том, как связан алкоголь и коронавирус

Здоровье

Специалисты Университета Питтсбурга, США, сделали неожиданный вывод по поводу связи между употреблением алкоголя и иммунитетом к COVID-19. С результатами их работы, пока не прошедшей рецензирование, можно ознакомиться на сайте предпринтов (предварительных отчётов о работе, которые не были заверены экспертной оценкой. — Прим. ред.) medRxiv.org.

Учёные из США сделали неожиданный вывод о том, как связан алкоголь и коронавирус

Учёные исследовали результаты 90 добровольцев 55-103 лет на предмет того, как влияют на частоту заражения коронавирусом разные факторы: психические проблемы, нынешние и имевшиеся в прошлом, соматические заболевания, употребление спиртных напитков и наркотических веществ.

"Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым", — отметили исследователи.

При этом учёные добавили, что если в прошлом человек страдал расстройством, связанным с употреблением спиртных напитков, это не способствует риску заболеваемости коронавирусом.

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Алкоголь и коронавирус. Время покажет. Фрагмент выпуска от 27.05.2020
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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