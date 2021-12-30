Жириновский саркастично поздравил маленькую девочку: "Не рано ли тебе мечтать?"

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог сдержать негатив, поздравляя четырёхлетнюю девочку из Москвы с наступающим Новым годом.

В эфире "ЛДПР ТВ" Жириновский обратился к маленькой Даше, которая хотела получить в подарок на Новый год интерактивную игрушку. Желание девочки было исполнено — для неё специально подготовили собачку, которая может выполнять разные функции.

"Даша, не рано ли тебе мечтать об интерактивной игрушке? У меня такой собачки не было, у меня ничего не было", — заметил депутат.

Затем Жириновский добавил, что ЛДПР для Даши подготовила отдельный подарок — конфеты в пакете с символикой партии.

"Подрастёшь большая, наденешь красную шапочку, пойдёшь в лес, найдёшь бабушку свою, которую твои родители бросили, и она сейчас живёт в лесу одна в избушке на курьих ножках. И ей гостинец от нас принесёшь. А в пустой пакетик насобираешь орешки, грибочки, шишки, всё это принесёшь своим родителям в городскую квартиру и скажешь: "Родители, что вы такие подлые? Почему бабушка одна в лесу живёт и плачет? Я ухожу от вас". И вступишь в детскую организацию ЛДПР", — сказал он.

Ранее Жириновский высказался по поводу книги "Пророк 2.0", которую ему посвятил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.