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Жириновский рассказал о книге, которую посвятил ему губернатор Хабаровского края

Политика

Депутат Госдумы Владимир Жириновский высказался по поводу книги "Пророк 2.0", которую глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв посвятил лидеру ЛДПР.

Жириновский рассказал о книге, которую посвятил ему губернатор Хабаровского края

Это уже вторая книга о Жириновском, которую выпускает губернатор. В ней автор напомнил о предсказаниях и прогнозах депутата, которые он озвучивал с 2016 года.

"Идеи, название и финансирование книги — продукт творческой деятельности Михаила Дегтярёва. Ужесточение наказания для лихачей, давно просили, наконец, свершилось. Настаивали, чтобы продукты питания раздавали малоимущим — ждём", — передаёт РИА Новости слова депутата.

Жириновский добавил, что Украина не пускала его в Севастополь именно из-за того, что он с 1991 года предсказывал вхождение этой территории в состав РФ.

Первая книга о депутате вышла в 2015 году, тоже за авторством Дегтярёва, она называлась "Пророк в своём отечестве".

Ранее лидер ЛДПР категорично высказался по поводу депутатов-антипрививочников, он призвал лишить их бесплатного медицинского обслуживания.

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