Жириновский призвал лишить антипрививочников бесплатного медобслуживания

Депутат Государственной думы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишить бесплатного медицинского обслуживания депутатов, которые против вакцинации от коронавирусной инфекции.

Он обратил внимание, что антипрививочники имеют возможность покупать себе лекарства, пользуются услугами медицинских учреждений, однако активно выступают против вакцин от COVID-19 и не принимают законы, которые вводятся в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в стране.

"Вы на учёте в лучших поликлиниках нашей страны, получаете любые лекарства. Так откажитесь! Вы против законов, которые вносит правительство, чтобы улучшить положение в стране. Но законы не принимать, а хапать можно", — высказался политик во время своего выступления.

Ранее Жириновский предложил не пускать в эфир телеканалов антипрививочников, а партиям, которые их поддерживают, отменить регистрацию.

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