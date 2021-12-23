Путин объяснил, кого считает "золотым фондом России"

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы жить в Сибири, потому что сибиряки — "золотой фонд России".

"Меня спрашивали, где бы вы хотели жить? В Москве или Санкт-Петербурге? В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди", — сказал лидер страны на большой ежегодной пресс-конференции.

Глава государства назвал сибиряков "золотым фондом России по своим ценностям и моральным качествам".

Путин отметил, что с начала 2000-х годов регулярно ездит на отдых в Сибирь, и считает это частью своей жизни.

Ранее президент сообщил, что когда уезжает на отдых в тайгу, то оставляет "на хозяйстве" премьер-министра Михаила Мишустина.

В конце сентября 2021 года Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу отправились в сибирскую тайгу, где переночевали в палатке. В начале сентября они побывали на Дальнем Востоке, где рыбачили, сплавлялись по реке и ходили в горы.

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