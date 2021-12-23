Пока Путин отдыхает с Шойгу в тайге, Мишустин работает за троих

Уезжая на отдых в тайгу, Владимир Путин оставляет "на хозяйстве" Михаила Мишустина.

По крайней мере так он объяснил, отвечая на вопрос, заданный ему в ходе пресс-конференции.

Журналист посочувствовал премьер-министру, который не участвует в периодически устраиваемых "вылазках" в тайгу президента и главы Минобороны. На что президент ответил старым анекдотом:

"А кто в лавке-то останется? Кто работать будет?"

Не исключено, что уже завтра ленты мировых информагентств будут заполнены чередой статей на тему "Путин намекнул на имя своего преемника".