Несмотря на то, что до президентских выборов в России ещё "есть время" — они у нас будут в 2024 году — вопрос о том, кто, чисто теоретически пока, может стать приемником Владимира Путина, нет-нет да и всплывёт.
Это неудивительно. Ведь перед глазами масса примеров того, как бывает, если власть этот вопрос пустит на самотёк.
А поскольку сам Путин данный вопрос никак ни разу не прокомментировал и ни одной фамилии не назвал, то политологам остаётся только гадать.
Так, например, 2 ноября лидер социалистов Сергей Удальцов заявил, что выбирать Россия в 2024 году будет из трёх претендентов: Павел Грудинин, Николай Бондаренко и Николай Платошкин.
С ним категорически не согласился политолог Павел Салин, который уверен: кандидат должен в равной мере "утраивать политические элиты страны).
"Такая фигура на сегодня одна — это Михаил Мишустин, — сказал Салин в интервью изданию "Свободна пресса". — Для "гражданских" Мишустин -человек, который говорит с ними на одном языке и мыслит одними категориями. "Силовики" уверены, что смогут им управлять".
К слову, ранее в беседе с Pravda. Ru политэксперт Иосиф Дискин тоже назвал нынешнего премьера "наиболее вероятной кандидатурой в президенты":
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
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