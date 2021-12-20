Клишас: в РФ не могут назначать штрафы за отказ от вакцинации

Штрафы за отказ от прививки от коронавируса не могут быть введены в России, потому что вакцинация в стране не является обязательной. Такое объяснение дал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, по этой причине штраф за отказ от прививки просто "не могут поддержать".

До этого глава Роспотребнадзопа Анна Попова рассказала, что российские власти сейчас занимаются изучением опыта других стран относительно наказаний за отказ от вакцинации.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург убеждён, что вакцинацию от коронавируса нужно сделать обязательной, внеся её в национальный календарь прививок. По его мнению, к мысли о том, что прививка от коронавируса должна быть обязательной, нужно приучать и детей, и их родителей.

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