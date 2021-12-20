EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лариса Гузеева решила, что её сглазили: "Что-то я потерялась"
Детский психолог назвала самые полезные новогодние подарки для ребёнка
Лепс обратился к зрителям на концерте с неприличным предложением
В МИД ФРГ отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности
Варламов объяснил, почему в России наряжают искусственные ёлки
Собянин: около 80% попадающих в больницы с COVID-19 занимались самолечением
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Литва бьёт тревогу: соседи не хотят отказываться от транзита белорусских товаров
Прокуратура Нидерландов: малазийский Boeing MH17 сбил ЗРК "Бук"

Клишас: в РФ не могут назначать штрафы за отказ от вакцинации

Политика

Штрафы за отказ от прививки от коронавируса не могут быть введены в России, потому что вакцинация в стране не является обязательной. Такое объяснение дал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, по этой причине штраф за отказ от прививки просто "не могут поддержать".

До этого глава Роспотребнадзопа Анна Попова рассказала, что российские власти сейчас занимаются изучением опыта других стран относительно наказаний за отказ от вакцинации.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург убеждён, что вакцинацию от коронавируса нужно сделать обязательной, внеся её в национальный календарь прививок. По его мнению, к мысли о том, что прививка от коронавируса должна быть обязательной, нужно приучать и детей, и их родителей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кремль ответил на предложения штрафовать антипрививочников
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Литва бьёт тревогу: соседи не хотят отказываться от транзита белорусских товаров
Прокуратура Нидерландов: малазийский Boeing MH17 сбил ЗРК "Бук"
В египетской Александрии выпал снег
Боня собралась замуж за иностранца: "Женщины России, расслабьтесь!"
Кристина Асмус рассказала, сколько получает в театре
"Газпром" не стал бронировать доптранзит газа через Украину в январе
Волочкова распродаёт недвижимость: "Ещё одна предновогодняя сделка"
Бузова разрыдалась в эфире белорусского ТВ
Песков прокомментировал слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия
Популярное
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков

В воскресенье, 19 декабря, умер от коронавируса народный артист РФ и режиссёр Андрей Малюков. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников